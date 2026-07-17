«Барселона» считает Крупи главной альтернативой Альваресу, но «Борнмут» хочет 100 млн евро – слишком много для нее. Шешко, Лаутаро, Жоао Педро и Аслани тоже в расширенном списке

Эли Жуниор Крупи может оказаться в «Барселоне». Как сообщает Diario Sport, из-за категорического нежелания « Атлетико » продавать Хулиана Альвареса «блауграна» вынуждена рассматривать альтернативные варианты, и наиболее привлекательным из них спортивный директор Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают форварда «Борнмута».
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