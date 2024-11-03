Интервью с основательницей бренда SABELLINO Мариной Юшваевой

Идеология бренда SABELLINO не просто одежда, а выражения себя. Поговорили с Мариной Юшваевой, основательницей компании, о создании проекта, особенностях производства в 2024 году, планах на будущий год и о многом другом.
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