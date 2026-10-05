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Депутат Шеремет: нейтральный статус — залог сохранения суверенитета Украины

Нейтральный статус является залогом сохранения государственности и суверенитета Украины. Об этом 5 октября заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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