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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турнир UFC 333 пройдет 24 октября в Абу-Даби

Турнир UFC 333 пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Следующий номерной турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии, турнир UFC 331 должен пройти в Лос-Анджелесе в сентябре, UFC 332 пока не анонсирован.

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