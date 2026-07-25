Турнир UFC 333 пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Следующий номерной турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии, турнир UFC 331 должен пройти в Лос-Анджелесе в сентябре, UFC 332 пока не анонсирован.
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