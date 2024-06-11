Вместо китайских палочек — кишечная. Чем еще могут удивить суши? Насколько велик риск интоксикации после обеда в японском ресторане? Пройдут ли роллы из доставки и магазина проверку в лаборатории? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».