В России вынесли приговоры 579 командирам ВСУ и членам нацформирований

579 командиров ВСУ и членов националистических формирований Украины осудили в России. Об этом 2 апреля сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации, выступая с ежегодным докладом.
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