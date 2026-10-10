Рядовки, маслята, ежовики. Что еще растет в уральских лесах в октябре

В Свердловской области грибной сезон постепенно завершается. Дождливая осень еще поддерживает рост грибов, но плодовые тела уже не образуются массово – им необходимо тепло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым