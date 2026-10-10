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Рядовки, маслята, ежовики. Что еще растет в уральских лесах в октябре

Рядовки, маслята, ежовики. Что еще растет в уральских лесах в октябре

В Свердловской области грибной сезон постепенно завершается. Дождливая осень еще поддерживает рост грибов, но плодовые тела уже не образуются массово – им необходимо тепло.

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