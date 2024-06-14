Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Глупо терять  такого старинного союзника и друга. Всегда было удивительно, что представители Монголии не присутствуют..."Припомнили" за в...
  • Василий Топчий
    Дело в том, что любое исчисление имеет точку отсчета от какого либо ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ. Например сейчас 2013 ГОД (GOD ..."Припомнили" за в...
  • Василий Топчий
    Стену построили русичи много тысяч лет назад. Посмотрите на гербе России Георгий Победоносец побеждает змия (дракона)..."Припомнили" за в...

Армянского политика не пустили в Грузию

Армянского политика не пустили в Грузию

Гений про злодейства Вот скажите мне, с каким таким визитом может отправиться в Грузию армянский политик? Почему ему не сидится в Армении в такое тревожное для страны время? Там опять резвится оппозиция и на улицах творится черт знает что.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх