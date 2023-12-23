На мой взгляд, СВО вступила в завершающий этап. И дело здесь не в явном стремлении многих на Западе как-нибудь заморозить конфликт и улизнуть от признания не просто поражения на поле боя, но, что гораздо важнее, краха однополярного мира.
Западный мир проиграл: впереди – завершающий этап СВО
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Крах гегемона не за горами
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6 час.
АС
Александр Сысоев
К сожалению за горами, торопитесь. Правда горы уже не так далеко. Этот дряхлеющий гегемон еще много трагедий, неприятностей и бед может принести для землян и для России, в частности.
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5 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Какой завершающий этап ?! Выборы в США пройдут и дальше поставки продолжатся, не для этого они столько денег в Украину вбухали, наивные
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3 час.
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