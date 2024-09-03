В МИД Украины заявили о работе над “наказанием” Монголии за визит Путина AlexCoderВ МИД Украины заявили о работе над “наказанием” Монголии за визит Путина AlexCoder Действия страны вызвали волну негодования Официальный представитель главного украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил, что киевский режим и его союзники намерены принять меры против Монголии из-за ситуации с российским лидером Владимиром Путиным.
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