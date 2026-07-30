Армения играет с огнём, выдвигая России финансовый ультиматум — по $2 млрд в год за ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не исключает обращения в международный арбитраж по вопросу эксплуатации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), находящейся в концессионном управлении РЖД с 2008 года.