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Царьград

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Мария Бутырская: Александр Овечкин — уникальная звезда мирового хоккея

Мария Бутырская: Александр Овечкин — уникальная звезда мирового хоккея

Чемпионка мира Мария Бутырская называет Александра Овечкина уникальным спортсменом, отмечая его талант и трудолюбие.

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