Завершился московский этап чемпионата «Абилимпикс-2026». Сергей Собянин сообщил: в финале участвовали 890 человек, в том числе шесть ветеранов специальной военной операции.
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