16.11.24==Почему так много уступок русским?" – Раскол из-за Украины в США предрёк политолог. Трамп не всесилен

Раскол из-за Украины в США предрёк политолог Георгий Бовт. Он указал, что Дональд Трамп не всесилен и может оказаться в меньшинстве со своей позицией по конфликту среди представителей американского политического истеблишмента: "Почему так много уступок русским?" Сенсация The Washington Post о том, что победивший на президентских выборах в Штатах Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить способы урегулирования украинского конфликта, во многих вселила надежду – мол, республиканец выполнит то, что обещал, компромисс возможен, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград.