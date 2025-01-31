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Троих сотрудников «Роснано» задержали в рамках дела о превышении полномочий

Троих сотрудников «Роснано» задержали в рамках дела о превышении полномочий

По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств<strong>Замруководителя ООО "УК "Роснано" — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, <a href="https://t.

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