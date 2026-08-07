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Менеджер Усмана Нурмагомедова: «Хочу, чтобы его первым соперником в UFC стал Топурия»

Менеджер Али Абдель-Азиз хочет, чтобы чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов провел первый бой в UFC против Илии Топурии .

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