Вовченко о «Северстали»: «Баллоны потаскали в паузе, сейчас ноги отпустило, вот и бежим, как кони»

Даниил Вовченко рассказал о физическом состоянии «Северстали» в серии с «Динамо». Череповецкая команда повела 1-0 в серии, выиграв первый матч со счетом 6:3.

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