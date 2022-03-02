Вовченко о «Северстали»: «Баллоны потаскали в паузе, сейчас ноги отпустило, вот и бежим, как кони»

Даниил Вовченко рассказал о физическом состоянии «Северстали» в серии с «Динамо». Череповецкая команда повела 1-0 в серии, выиграв первый матч со счетом 6:3.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Роман Широков: «Поддерживаю действия Путина и армию России. Кому стыдно быть русским – валите на Запад»
Свежие комментарии