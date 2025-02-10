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Царьград

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Русский морпех в майке и тапочках сбил бесшумный украинский дрон

Русский морпех в майке и тапочках сбил бесшумный украинский дрон

Пехотинец во время отдыха сбил из ПЗРК "Верба" дорогой беспилотник врага.На днях в сети появилось видео, на котором морпех ВС РФ, отдыхая после напряжённой боевой смены, сбивает украинский дрон.

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