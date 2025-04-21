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Ватерпольная «Уралочка» завоевала «серебро» Кубка России

Ватерпольная «Уралочка» завоевала «серебро» Кубка России

В Санкт-Петербурге  завершился Кубок России по водному поло среди женщин.   Команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста отлично прошла две предварительные стадии: в четвертьфинале со счетом 24:20 обыграла волгоградский «Спартак», а в полуфинальном матче по пенальти была сильнее «Югры» из Ханты-Мансийска 18:17.

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