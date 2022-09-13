Страна и люди

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Москва нашла, как и куда свой газ пристроить. Это не Европа

Москва нашла, как и куда свой газ пристроить. Это не Европа

Россия и Иран укрепляют экономические связи в попытке противодействовать санкциям США Дмитрий Саймс Фото: Егор Алеев/ТАСС Россия и Иран предпринимают шаги по укреплению энергетических, промышленных и логистических связей, поскольку две страны стремятся облегчить бремя санкций США против них.

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