Москва нашла, как и куда свой газ пристроить. Это не Европа

Россия и Иран укрепляют экономические связи в попытке противодействовать санкциям США Дмитрий Саймс Фото: Егор Алеев/ТАСС Россия и Иран предпринимают шаги по укреплению энергетических, промышленных и логистических связей, поскольку две страны стремятся облегчить бремя санкций США против них.
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