Самому доверенному заму Куйвашева подыскали синекуру

Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников в случае отставки не уйдет на пенсию, как предполагалось ранее, а получит другую должность — с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой.
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