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Народные приметы на 15 июля 2024: что можно и нельзя делать в день Берегини

Народные приметы на 15 июля 2024: что можно и нельзя делать в день Берегини

Православные верующие 15 июля вспоминают положение честной ризы Пресвятой Богородицы, а в народном календаре это день Берегини, Фотия или Петрова матка.

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