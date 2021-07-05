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Парень схлопотал пощечину от своей девушки, попавшись в ловушку пранкера

Парень схлопотал пощечину от своей девушки, попавшись в ловушку пранкера

Калейдоскоп 06 июля 2021, 00:26 | Автор: Лена Недотепа неосторожно оценил свою пассию на четыре балла из десяти, а она все слышала.

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