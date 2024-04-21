Зеленскому остался месяц. В Киеве на улицах облавы, дезертиры бегут из ВСУ

Через месяц Владимир Зеленский перестанет быть официальным и легитимным президентом Украины Фото: REUTERS Киевлянка, оказавшаяся накануне СВО в России, продолжает следить за тем, что происходит в ее родном городе, по новостям и переписке со старыми знакомыми и соседями в соцсетях (см.
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