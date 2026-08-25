‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России продолжает наносить удары по морской логистике врага, — Минобороны ▪️Расчёты ударных БПЛА «Герань-4 сикер» поразили судно типа «танкер» в порту «Южный» и сухогруз в порту «Одесса».
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‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России продолжает наносить удары по морской логистике врага, — Минобороны ▪️Расчёты ударных БПЛА «Герань-4 сикер» поразили судно типа «танкер» в порту «Южный» и сухогруз в порту «Одесса».
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