Пленный украинский боец заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый же день

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался, что хотел сбежать из армии в первый же день. Видео с рассказом мужчины о ситуации в рядах украинских войск предоставило министерство обороны РФ, пишет ТАСС.
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