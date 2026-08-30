Как сообщило агентство Associated Press, рано утром 18 августа Израиль нанес восемь ударов по сирийской авиабазе Абу-Духур на северо-западе Сирии, заявив, что это было сделано для предотвращения размещения там турецких войск.
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Сомневаюсь, что турки проявят силу воли и героизм ради младших братьев и великого Турана, сольются и станут ерзать на двух стульях изображая героев.