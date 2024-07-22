В Муравленко суд отправил должницу по алиментам в колонию на 9 месяцев

Жительницу Муравленко приговорили к 9 месяцам колонии за долг по алиментным платежам. Женщина в течение четырех месяцев игнорировала судебное решение и не перечисляла деньги на содержание детей, сообщила прокуратура ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии