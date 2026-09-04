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Оппозиция Украины: удар по кабинету главы СБУ наносили не россияне После того, как беспилотник поразил кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в це.

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