А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки

ВФ

Владимир Фурцев

Вы безграмотный гражданин хоть и не на диване. Сколько раз обманули нас обещаниями- и то и сё? Все по факту! Его величество сам заявлял о своих ошибках в отношении с Украиной и запозданием с СВО. Все нужно делать вовремя и доводить до логическому завершению. Украина это другое государство и поступало как им вздумается при нашем молчаливом согласии, а когда жареным запахло, то и началось возвращение Украины в лоно России В.И. Чапаев тоже проспал!- и чем все кончилось? Государство тонет во лжи и воровстве, а вы про НАТО. Ладно я не понимаю, что и как, а остальные тоже дураки? Фины в НАТО, а Прибалты?- мы были озабочены их вступлением, как заявил МИД и что война началась? P.S. «Ему нужно было со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!»