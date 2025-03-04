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А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки

А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки

Царьград Коллаж Царьграда А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фурцев
Вы безграмотный гражданин хоть и не на диване. Сколько раз обманули нас обещаниями- и то и сё? Все по факту! Его величество сам заявлял о своих ошибках в отношении с Украиной и запозданием с СВО. Все нужно делать вовремя и доводить до логическому завершению. Украина это другое государство и поступало как им вздумается при нашем молчаливом согласии, а когда жареным запахло, то и началось возвращение Украины в лоно России В.И. Чапаев тоже проспал!- и чем все кончилось? Государство тонет во лжи и воровстве, а вы про НАТО. Ладно я не понимаю, что и как, а остальные тоже дураки? Фины в НАТО, а Прибалты?- мы были озабочены их вступлением, как заявил МИД и что война началась?  P.S.  «Ему нужно было со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!»
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22 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним&quot; А.Е.Едрихин(Вандам)
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Вы хотите сказать, что советник президента США Бжезинский в своей книге &quot;Великая шахматная доска&quot; не писал о том, что нужно оторвать Украину от России и превратить ее в плацдарм против России? Вот Финляндию в своей книге-руководство он даже и не заметил. Вы хотите сказать, что в 2014 году на Украине не был устроен силами USAID государственный переворот? Вы хотите сказать, что в Одессе пророссийски настроенные люди сожгли сами себя, а не майданутыми нацистами, подстегиваемые долларами из США? Вы хоте сказать, что на Донбассе не велась настоящая война против русских людей? Вы хотите сказать, что в течение 8 лет Запад не готовил Украину к войне с Россией? Вы хотите сказать, что в украинской Конституции нет статьи о том, что Крым является частью Украины и  подлежит возвращению любым способом, включая военный? Вы серьезно так считаете?
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8 час.
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