Bloomberg: Германия продала облигации 2009 года с доходностью 3,39%

Германия выпустила 10-летние облигации на 5,5 млрд евро с рекордной доходностью 3,39% с 2009 года. Спрос превысил предложение в 1,5 раза.
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