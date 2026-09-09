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Царьград

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Bloomberg: Германия продала облигации 2009 года с доходностью 3,39%

Bloomberg: Германия продала облигации 2009 года с доходностью 3,39%

Германия выпустила 10-летние облигации на 5,5 млрд евро с рекордной доходностью 3,39% с 2009 года. Спрос превысил предложение в 1,5 раза.

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