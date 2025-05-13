К югу от Константиновки (ДНР, район Часова Яра) российская армия приступила к демонтажу оборонительной линии одного из самых подготовленных укрепрайонов.
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К югу от Константиновки (ДНР, район Часова Яра) российская армия приступила к демонтажу оборонительной линии одного из самых подготовленных укрепрайонов.
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