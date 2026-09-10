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Регионы России

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КХЛ запускает отдельный сайт с исторической статистикой российского хоккея

КХЛ запускает отдельный сайт с исторической статистикой российского хоккея

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов сообщил о запуске нового сайта, посвященного исторической статистике отечественного хоккея начиная с 1946 года.

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