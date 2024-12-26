До 10% объема рынка автокредитования может перейти в автолизинг

В следующие два года часть объема рынка автокредитования может перейти в сегмент автолизинга на фоне ужесточения регулирования кредитования физлиц ЦБ, в том числе и в залоговых сегментах, пишет «Коммерсантъ».
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