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Родные Яниса Тиммы хотят отсудить у Седоковой деньги с продажи купленной в браке недвижимости

Родные Яниса Тиммы хотят отсудить у Седоковой деньги с продажи купленной в браке недвижимости

Родные Яниса Тиммы отсудят у Седоковой доход с продажи совместного с экс-супругом имущества Родные Яниса Тиммы узнали, что его экс-супруга Анна Седокова продала недвижимость, купленную в браке с баскетболистом.

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