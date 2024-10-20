Залужный: вопрос территорий не первостепенный для Украины при урегулировании

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании нынешнего конфликта. На это указал бывший главнокомандующий армией бывшей советской республики, посол в Великобритании Валерий Залужный, которого процитировала газета The Daily Telegraph.
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