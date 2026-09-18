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Мировое обозрение

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Захарова заявила, что выборы в Госдуму проходят «под пулями»

Захарова заявила, что выборы в Госдуму проходят «под пулями»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала предельно жесткую характеристику условиям, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы.

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