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Стало известно, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

Стало известно, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

Дело не в нагрузке на зрение. Источник: Freepik Ученые из Университета Дрекселя (Филадельфия) выяснили, что любое количество экранного времени приводит малышей к нетипичному сенсорному поведению, связанному с аутизмом и СДВГ.

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