Стало известно, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

Дело не в нагрузке на зрение. Источник: Freepik Ученые из Университета Дрекселя (Филадельфия) выяснили, что любое количество экранного времени приводит малышей к нетипичному сенсорному поведению, связанному с аутизмом и СДВГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии