Байки из-за кулис

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Спасти ситуацию помог художник-декоратор: нарисовал такие выдающиеся рёбра и придал лошади такой несчастный вид, что на следующий день после первого спектакля в театр явился инспектор Общества покровительства животным.