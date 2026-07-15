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Байки из-за кулис

Байки из-за кулис

Спасти ситуацию помог художник-декоратор: нарисовал такие выдающиеся рёбра и придал лошади такой несчастный вид, что на следующий день после первого спектакля в театр явился инспектор Общества покровительства животным.

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