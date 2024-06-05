Мигранты усыновляют наших детей ради ВНЖ - накрыли «детскую» ОПГ

ВМ

Владимир Минаков

А как это - не гражданин России вдруг усыновляет на территории России гражданина России? А брак тоже не оформляли? И он теперь будет до 18 (23) лет этому ребёнку алименты платить? Мать имеет полное право, если ребёнка усыновили, подать иск в суд на удержание алиментов. А если ребёнок окажется с тяжёлым заболеванием - так и до смерти усыновителя или пасынка...