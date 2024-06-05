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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигранты усыновляют наших детей ради ВНЖ - накрыли «детскую» ОПГ

Мигранты усыновляют наших детей ради ВНЖ - накрыли «детскую» ОПГ

# Чернильница   Знаете, друзья. Складывается такое впечатление, что мигрантское дно в нашей стране поистине бездонное, как бы глупо это ни звучало.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Участковые сами в доле
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
А как это - не гражданин России вдруг усыновляет на территории России гражданина России?  А брак тоже не оформляли? И он теперь будет до 18 (23) лет этому ребёнку алименты платить? Мать имеет полное право, если ребёнка усыновили, подать иск в суд на удержание алиментов. А если ребёнок окажется с тяжёлым заболеванием - так и до смерти усыновителя или пасынка...
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2 час.
o
ondreacrimson
Народ в сети набирает обороты тема по заработку с помощью нейросетей, ниш много, можно сделать все на автомате, куча разных возможностей, более подробное вы узнаете на бесплатном курсе, количество мест ограниченно, регистрация здесь----- https://do.my/kurs
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do
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