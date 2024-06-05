# Чернильница Знаете, друзья. Складывается такое впечатление, что мигрантское дно в нашей стране поистине бездонное, как бы глупо это ни звучало.
Мигранты усыновляют наших детей ради ВНЖ - накрыли «детскую» ОПГ
Комментарии
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Алекс Сэм
Участковые сами в доле
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
А как это - не гражданин России вдруг усыновляет на территории России гражданина России? А брак тоже не оформляли? И он теперь будет до 18 (23) лет этому ребёнку алименты платить? Мать имеет полное право, если ребёнка усыновили, подать иск в суд на удержание алиментов. А если ребёнок окажется с тяжёлым заболеванием - так и до смерти усыновителя или пасынка...
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2 час.
o
ondreacrimson
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18 мин.
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