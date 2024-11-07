Производители реабилитационного оборудования оказывают поддержку участникам СВО и их семьям

Производители реабилитационного оборудования и медицинских изделий, резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» в Москве, активизируют свои усилия в поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
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