Проезд в Челябинске и Копейске подорожает до 60 рублей

С 1 ноября проезд по транспортной карте в границах Челябинска и Копейска будет стоить 46 рублей, при оплате банковской картой — 50 рублей, наличными — 60 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко поздрав...
- ИК "Подожгли школу с...
- "Конец режиму Зел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым