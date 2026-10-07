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Царьград

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Проезд в Челябинске и Копейске подорожает до 60 рублей

Проезд в Челябинске и Копейске подорожает до 60 рублей

С 1 ноября проезд по транспортной карте в границах Челябинска и Копейска будет стоить 46 рублей, при оплате банковской картой — 50 рублей, наличными — 60 рублей.

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