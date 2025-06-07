Возмутительные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтоне — это не просто попытка угодить президенту США Дональду Трампу, чтобы не повторить конфуз Владимира Зеленского, это сознательная попытка переписать историю в надежде на нацистский реванш.