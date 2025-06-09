Новосибирская прокуратура подала многомиллионный иск к виновным во взрыве на Линейной

Гособвинитель требует от лже-газовиков компенсировать ущерб почти в 336 миллионов. Ранее оба получили по 10 лет колонии.
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