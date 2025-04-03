27 марта в Москве отметили праздник народов Сибири и Дальнего Востока «Сагаалган». Для гостей мероприятия была подготовлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства, а также детская программа и конкурсы национальных костюмов.
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