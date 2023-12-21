Шабазз Напьер уже прилетел в Милан и подпишет 6-месячный контракт с клубом (Алессандро Магги)

Разыгрывающий Шабазз Напьер вернется в «Милан», сообщает журналист Sportando Алессандро Магги. Обозреватель отмечает, что слова главного тренера Этторе Мессины, что «у него нет новостей», должны быть восприняты в свете здравого смысла, осторожности и уважения к «Црвене Звезде», на данный момент все еще имеющей контракт с баскетболистом.