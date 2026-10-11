Офтальмолог Мугудинова: гаджеты повышают риск развития синдрома сухого глаза

Врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Динара Мугудинова рассказала, что синдром сухого глаза могут провоцировать гаджеты, сухой воздух, контактные линзы, некоторые лекарства, косметика, недосып и стресс.
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