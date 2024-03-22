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Депутат Буцкая рассказала о планах по созданию центров поддержки грудного вскармливания

Депутат Буцкая рассказала о планах по созданию центров поддержки грудного вскармливания

Стратегия поддержки грудного вскармливания, а также работа над создание центров помощи новоиспеченным мамам после родов, учреждение единого Дня многодетной семьи в России, проведение психолого-педагогическая экспертиза детских игрушек — такие инициативы были озвучены депутатами Государственной Думы.

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