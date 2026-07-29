Судан: В Хартуме был немедленно восстановлен ночной комендантский час, вступивший в силу немедленно, что повлекло за собой закрытие рынков и магазинов с 23:00 по местному времени (21:00 по Гринвичу), запрет на эксплуатацию нильских судов и туристических лодок после 19:00, а также усиление патрулирования и контрольно-пропускных пунктов для пресечения преступной деятельности.