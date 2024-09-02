Инцидент с «консультанткой» главой Минкульта Италии добрался до Мелони

Премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони сообщила, что проинформирована министром культуры государства Дженнаро Санджулиано касательно происшествия с медийной личностью Марией Розарий Бочча, объявившей себя «советником» главы государства.
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